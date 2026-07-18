Туск відреагував на кроки Зеленського щодо діалогу з Польщею
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно відреагував на кроки президента Зеленського щодо активізації українсько-польського діалогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X Дональда Туска.
Що написав Туск
Глава польського уряду відреагував на заяву Зеленського у соцмережі X.
"Із задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Володимира Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді", - зазначив Туск.
Він наголосив, що Польща готова до "серйозного і дружнього діалогу" - як щодо питань, які об'єднують дві країни, так і тих, що сьогодні є предметом розбіжностей.
Які кроки анонсував Зеленський
Раніше президент Зеленський доручив уряду активізувати контакти з Польщею. Зокрема, Україна:
- відкриє архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій на Волині;
- надасть більше дозволів на продовження пошукових та ексгумаційних робіт;
- забезпечить більшу спроможність для проведення цих робіт.
Нагадаємо, Зеленський анонсував п'ять рішень для покращення відносин з Польщею, наголосивши, що Україна прагне добросусідських, рівноправних та взаємовигідних відносин з усіма партнерами в Європі.
Це сталося після того, як у Польщі ухвалили постанову до річниці Волинської трагедії - у відповідь Київ закликав Варшаву до рівноправного діалогу.