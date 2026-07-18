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Туск відреагував на кроки Зеленського щодо діалогу з Польщею

04:34 18.07.2026 Сб
2 хв
Йдеться про архіви щодо трагічних подій на Волині
aimg Катерина Коваль
Туск відреагував на кроки Зеленського щодо діалогу з Польщею Фото: прем'єр--міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно відреагував на кроки президента Зеленського щодо активізації українсько-польського діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X Дональда Туска.

Що написав Туск

Глава польського уряду відреагував на заяву Зеленського у соцмережі X.

"Із задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Володимира Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді", - зазначив Туск.

Він наголосив, що Польща готова до "серйозного і дружнього діалогу" - як щодо питань, які об'єднують дві країни, так і тих, що сьогодні є предметом розбіжностей.

Які кроки анонсував Зеленський

Раніше президент Зеленський доручив уряду активізувати контакти з Польщею. Зокрема, Україна:

  • відкриє архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій на Волині;
  • надасть більше дозволів на продовження пошукових та ексгумаційних робіт;
  • забезпечить більшу спроможність для проведення цих робіт.

Нагадаємо, Зеленський анонсував п'ять рішень для покращення відносин з Польщею, наголосивши, що Україна прагне добросусідських, рівноправних та взаємовигідних відносин з усіма партнерами в Європі.

Це сталося після того, як у Польщі ухвалили постанову до річниці Волинської трагедії - у відповідь Київ закликав Варшаву до рівноправного діалогу.

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