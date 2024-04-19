В Польше задержали подозреваемых в нападении на соратника Навального, - Науседа

В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на соратника ныне покойного российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"В Польше задержаны два человека, подозреваемые в избиении российского оппозиционера Леонида Волкова. Я благодарю Польшу за отличную работу, которую она проделала, я говорил об этом с президентом Польши и поблагодарил их за отличное сотрудничество", - заявил он.

Помимо этого Науседа также поблагодарил специалистов литовской криминальной разведки, которые провели первоначальную и подготовительную работу.

"В ближайшее время, после завершения процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве", - заявил он. Однако президент Литвы не уточнил, когда это может произойти.

При этом Науседа не сообщил кто стоит за нападением на Волкова.