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Туск о попытке покушения на Зеленского: никакого снисходительного отношения к коллаборантам

Пятница 19 апреля 2024 18:07
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Туск о попытке покушения на Зеленского: никакого снисходительного отношения к коллаборантам Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Коллаборационисты российских спецслужб могут не рассчитывать на снисходительное отношение в свою сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Польши Дональда Туска.

Как отметил Туск, только в апреле:

  • арестовали поляка, который, в сговоре с российскими службами, готовил покушение на президента Владимира Зеленского;
  • задержан белорус, который работал на россиян и заказал двум полякам убийство соратника Навального. Убийцы также уже находятся под стражей.

"Никакого снисходительного отношения к коллаборационистам российских служб не будет. Мы будем выжигать утюгом каждую измену и попытку дестабилизации", - добавил премьер.

Попытки покушения на президента

Недавно спецслужбы Украины и Польши задержали агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на Зеленского. Задачей поляка были сбор и передачи стране-террористу информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенко. После задержания ему предъявили обвинение в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы".

Также в прошлом году в Николаевской области разоблачили пособницу врага, которая также готовила покушение на президента.

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