Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной в разработке антидронных систем

Пятница 12 сентября 2025 00:35
Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной в разработке антидронных систем Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Польша наладит сотрудничество с Украиной в разработке систем для сбития вражеских дронов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info.

Глава правительства отметил, что в ходе разговоров с европейскими партнерами в НАТО, он услышал слова полной поддержки и понимания о необходимости организации поддержки для всего восточного фланга, особенно для Польши.

Туск отметил, что "благодаря такой солидарности, появились не только слова поддержки, но и декларации о практической помощи Польше от президента Франции и лидеров Великобритании, Нидерландов, Швеции".

Кроме того, премьер анонсировал тесное сотрудничество с Украиной в вопросе противодроновых систем.

Он назвал украинские системы лучшими для создания максимально эффективного противодронового щита, поскольку они проверены на поле боя.

"Мы уже договорились в ближайшие часы о конкретных переговорах и обмене опытом с украинской стороной, - заявил Туск.

Сотрудничество Польши и Украины в разработке дронов

Напомним, после массированного налета российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбития всех видов дронов. И добавил, что ракета стоимостью миллион не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов.

Зеленский также сравнил залет российских дронов в Польшу с незаконной аннексией Крыма.

