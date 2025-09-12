Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной в разработке антидронных систем
Польша наладит сотрудничество с Украиной в разработке систем для сбития вражеских дронов.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info.
Глава правительства отметил, что в ходе разговоров с европейскими партнерами в НАТО, он услышал слова полной поддержки и понимания о необходимости организации поддержки для всего восточного фланга, особенно для Польши.
Туск отметил, что "благодаря такой солидарности, появились не только слова поддержки, но и декларации о практической помощи Польше от президента Франции и лидеров Великобритании, Нидерландов, Швеции".
Кроме того, премьер анонсировал тесное сотрудничество с Украиной в вопросе противодроновых систем.
Он назвал украинские системы лучшими для создания максимально эффективного противодронового щита, поскольку они проверены на поле боя.
"Мы уже договорились в ближайшие часы о конкретных переговорах и обмене опытом с украинской стороной, - заявил Туск.
Сотрудничество Польши и Украины в разработке дронов
Напомним, после массированного налета российских дронов на восточные регионы Польши 10 сентября, министры иностранных дел стран Люблинского треугольника призвали партнеров срочно усилить ПВО Украины в связи с эскалацией войны и напряженности ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества для сбития всех видов дронов. И добавил, что ракета стоимостью миллион не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов.
Зеленский также сравнил залет российских дронов в Польшу с незаконной аннексией Крыма.