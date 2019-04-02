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Туск відзначив демократичність виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 14:57
Туск відзначив демократичність виборів в Україні
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Про це він заявив у телефонній розмові з Порошенком

Президент Європейської ради Дональд Туск відзначив дотримання демократичних стандартів під час виборів в Україні. Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента

Як зазначається, співрозмовники також обговорили питання двостороннього порядку денного в контексті проведеного напередодні міні-саміту Україна - ЄС в Брюсселі 20 березня.

Також було домовлено про наступні контакти на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила чесність та змагальність виборів в Україні.

Європейський союз у своїй заяві наголосив, що сподівається, що другий тур виборів в Україні буде чесним та прозорим. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вибори були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку. 

Натомість у заяві глави МЗС Латвії наголошується на тому, що через агресію вибори не проводилися в Криму і на Донбасі.

Зазначимо, за результатами підрахунку 99% протоколів у Володимира Зеленського 30,23% голосів виборців, у Петра Порошенка 15,92% голосів, а замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко з результатом 13,40% голосів.

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