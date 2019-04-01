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Литва шкодує, що через агресію вибори не проводилися в Криму і на Донбасі

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 21:29
Литва шкодує, що через агресію вибори не проводилися в Криму і на Донбасі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водночас Лінкявічюс називає вибори в Україні вільними і чесними

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав проведення демократичних виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Лінкявічюса у Twitter.

Водночас глава МЗС Литви висловив жаль, що голосування не проводилися в окупованому Криму та Донбасі.

"Я вітаю Україну, яка підтвердила свою демократію, проводячи перший тур президентських виборів, по суті вільним, чесним і висококонкурентним способом. Шкодуємо, що через агресію виборів не можна було проводити в окупованому Криму та частині Донбасу", - написав міністр. 

Литва шкодує, що через агресію вибори не проводилися в Криму і на Донбасі

Раніше Європейський союз у своїй заяві наголосив, що сподівається, що другий тур виборів в Україні буде чесним та прозорим. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вибори були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку. 

Крім того, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила чесність та змагальність виборів в Україні. 

За результатами підрахунку 90% протоколів, Зеленський набирає 30.26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15.99% голосів, Юлія Тимошенко - 13.35%.

Меркель відзначила чесність та змагальність виборів в Україні В ЄС сподіваються, що другий тур виборів в Україні буде чесним
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