ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Туск отметил демократичность выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 14:57
Туск отметил демократичность выборов в Украине
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Об этом он заявил в телефонном разговоре с Порошенко

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов в Украине. Об этом он заявил во время телефонногго разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Как отмечается, собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта.

Также было договорено о следующих контакты на высшем уровне.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила честность и состязательность выборов в Украине.

Европейский союз в своем заявлении подчеркнул, что надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

Зато в заявлении главы МИД Латвии отмечается на том, что из-за агрессии выборы не проводились в Крыму и на Донбассе.

Отметим, по результатам подсчета 99% протоколов у Владимира Зеленского 30,23% голосов избирателей, у Петра Порошенко 15,92% голосов, а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с результатом 13,40% голосов.

Появились результаты голосования еще двух областей В ОПОРЕ назвали риски затягивания с объявлением второго тура
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Дональд Тусквыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь