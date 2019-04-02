Туск отметил демократичность выборов в Украине

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Об этом он заявил в телефонном разговоре с Порошенко

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов в Украине. Об этом он заявил во время телефонногго разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Как отмечается, собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе 20 марта.

Также было договорено о следующих контакты на высшем уровне.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила честность и состязательность выборов в Украине.

Европейский союз в своем заявлении подчеркнул, что надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

Зато в заявлении главы МИД Латвии отмечается на том, что из-за агрессии выборы не проводились в Крыму и на Донбассе.

Отметим, по результатам подсчета 99% протоколов у Владимира Зеленского 30,23% голосов избирателей, у Петра Порошенко 15,92% голосов, а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с результатом 13,40% голосов.