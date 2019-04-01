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Меркель відзначила чесність та змагальність виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 19:55
Меркель відзначила чесність та змагальність виборів в Україні
Фото: Ангела Меркель (g20.org)

Меркель та Порошенко також обговорили ситуацію на Донбасі

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила чесність та змагальність виборів в Україні. Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента

Відбувся також обмін думками щодо подальших кроків, зокрема у рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей, звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу.

Зазначається, що Порошенко подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні. Були обговоренні подальші контакти на найвищому рівні.

Раніше Європейський союз у своїй заяві наголосив, що сподівається, що другий тур виборів в Україні буде чесним та прозорим. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вибори були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку. 

РБК-Україна писало, що за результатами підрахунку 90% протоколів, Зеленський набирає 30.26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15.99% голосів, Юлія Тимошенко - 13.35%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11.53%) та Анатолій Гриценко (7,00%). Проголосували понад 16,5 млн виборців.

Опубліковано дані підрахунку 90% голосів Кількість тих, хто проголосував за Зеленського перевищила 5 млн
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