Туск назвал отсутствие Зеленского на конференции в Гданьске попыткой снизить напряжение

Отсутствие президента Украины Владимира Зеленского на предстоящей Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске является "жестом деэскалации напряжения". В последнее время между президентами двух стран - Украины и Польщи - возникло ненужное эмоциональное напряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши во время совместной пресс-конференции с главами правительств "Вышеградской группы", пишет Укринформ .

Прямой контакт и состав делегации

Дональд Туск отметил, что находится в постоянном контакте с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко по поводу предстоящего мероприятия.

Именно она возглавит украинскую делегацию на конференции. Польский премьер подчеркнул, что такой формат его не разочаровывает.

"Я нахожусь в постоянном контакте с госпожой Премьер-министр Юлией Свириденко. Она меня проинформировала, что возглавит делегацию. Если речь идет обо мне, то я не разочарован. По моему мнению, это означает, возможно, даже более ловкое проведение конференции, без ненужного напряжения и воспринимаю это как жест деэскалации напряжения."

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Он также добавил, что между президентами Украины и Польши возникло ненужное эмоциональное напряжение, сопровождавшееся "неадекватными реакциями с обеих сторон".

Глава польского правительства считает стратегической ошибкой дальнейшее углубление политиков обеих стран в этот конфликт.