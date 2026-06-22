Причина не в Киеве. Почему Навроцкого не позвали на Конференцию по восстановлению Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий не был приглашен на Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Гданьске. Причиной этому является внутренняя политика.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Как отметил Тихий, для конференции из-за конфликта Польши с Украиной был создан очень негативный фон.

По его словам, Навроцкий жаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его не пригласили на такое мероприятие.

"Это мероприятие премьера Дональда Туска. То есть здесь мы опять же видим эту политическую составляющую, которая на сегодняшний день существует в Польше", - обратил внимание он.

Отдельно спикер МИД подчеркнул, что конференция в этом году пройдет с акцентом на безопасность и оборону. Речь будет идти не просто о выделении денег и кредитов на восстановление, а о том, как защищать Украину, чтобы восстанавливать нужно было меньше объектов.

Стоит заметить, что Конференция по восстановлению Украины запланирована на 25-26 июня.

Скандал между Украиной и Польшей

Напомним, польские власти крайне резко отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ССО почетное наименование "Героев УПА".