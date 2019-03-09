США застерегли Туреччину від закупівлі в РФ С-400

Фото: США (pixabay.com)

У США пригрозили Туреччині "серйозними наслідками" через дані закупівлі

Виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Туреччині "серйозними наслідками" у відносинах з США в тому випадку, якщо вона купить російські зенітні ракетні системи С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Examiner.

Раніше глава Міноборони Туреччини Хулуси Акар анонсував розгортання російських зенітних ракетних систем С-400

"Якщо Туреччина візьме С-400, це призведе до серйозних наслідків з точки зору наших військових відносин з нею", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на даний момент ВПС Туреччини вивчають, в яких регіонах краще всього розмістити установки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина може в майбутньому розглянути варіанти закупівлі в Росії зенітних ракетних систем С-500.

У той же час Ердоган зазначив, що угода щодо постачання ракетних систем С-400 вже завершена. Він також допустив спільне виробництво Росією і Туреччиною комплексів С-400.