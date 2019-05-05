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НАТО не проти купівлі російських С-400 Туреччиною

Новини » Політика    05.05.2019 - 12:12
НАТО не проти купівлі російських С-400 Туреччиною
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Рішення про оборонні закупівлі, за словами Столтенберга, суверенне право Туреччини

Північноатлантичний альянс (НАТО) не проти закупівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генсека НАТО Єнса Столтенберга для Анадолу.

За словами Столтенберга, союзники НАТО повністю солідарні з Туреччиною.

Генсек НАТО зазначив, що рішення про оборонні закупівлі є суверенним правом кожної з країн-союзниць альянсу.

Нагадаємо, раніше віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Пенс попередив, що Сполучені Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.

Як писало РБК-Україна раніше, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах з США у тому випадку, якщо вона закупить російські зенітно-ракетні системи С-400.

Додамо, Туреччина може в майбутньому розглянути варіанти закупівлі в РФ зенітних ракетних систем С-500. У той же час Реджеп Ердоган зазначив, що угода щодо постачання ракетних систем С-400 вже завершена.

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