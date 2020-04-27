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Туреччина чекає на іноземних туристів з кінця літа і відмовляється від all inclusive

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 14:24
Туреччина чекає на іноземних туристів з кінця літа і відмовляється від all inclusive
Фото: міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой (turizmgunlugu.com)

Спочатку до Туреччини пустять туристів з країн, де COVID-19 піде на спад

Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку після пандемії коронавірусу з кінця серпня. Про це заявив міністр туризму Мехмет Ерсой, передає Hurriyet.

За його словами, спочатку турецька влада зосередиться на відновленні внутрішнього туризму. Очікується, що готелі почнуть відкриватися в кінці травня.

"Якщо ми не зіткнемося з новими проблемами, внутрішній трафік розпочнеться в кінці травня. Туристичний сезон відкриється внутрішніми рейсами", - зазначив Ерсой.

Він також зазначив, що громадські місця і пам'ятки будуть переобладнані відповідно до вимог соціального дистанціювання. Крім того, в готелях не буде системи харчування all inclusive, замість цього вони перейдуть на систему комплексного харчування.

На другому етапі буде запущено авіасполучення з тими країнами, де пандемія піде на спад і не буде фіксуватися нових випадків COVID-19. За прогнозами Эрсоя, початок іноземного туризму очікується до кінця серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині коронавірус виявили у понад 100 тис. осіб.

До цього передбачалося, що Туреччина може відкрити туристичний сезон в кінці травня.

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