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Туреччина може відкрити туристичний сезон наприкінці травня

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 05:49
Туреччина може відкрити туристичний сезон наприкінці травня
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У Туреччині близько 1900 осіб інфіковані коронавірусом

Туреччина може зняти карантин і відкрити кордони для старту туристичного сезону в травні 2020 року. Про це передає DW.

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой завив, що до цього часу ситуація з новим вірусом SARS-CoV-2 "прийде в норму".

За станом на 18 квітня у Туреччині 1890 хворих з коронавірусом померли, а загальне число заражень досягло 82 тис. 329.

Збудник захворювання COVID-19 проник в Туреччину в березні. Влада Туреччини в цілях боротьби із захворюванням призупинили міжнародне авіасполучення і ввели низку обмежень на переміщення всередині країни.

Коронавірус в світі виявлений у понад 2,2 млн осіб у 210 країнах і територіях з моменту виявлення в Китаї наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, 19 квітня в Ізраїлі частково послаблюють карантинні обмеження, введені через епідемію коронавірусу. Ці заходи в першу чергу торкнуться способу життя громадян, а також вони будуть спрямовані на розширення економічної діяльності.

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