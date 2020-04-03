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У Туреччині людям молодше 20 років заборонили виходити на вулицю

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 21:38
У Туреччині людям молодше 20 років заборонили виходити на вулицю
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Також на 15 днів заборонений в'їзд і виїзд транспортних засобів з 31 провінції Туреччини

Президент Туреччини Реждеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Так, вводиться комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок. В разі термінової необхідності, вони мають права вийти на вулицю.

Також на 15 днів заборонений в'їзд і виїзд транспортних засобів з 31 провінції, в тому числі зі Стамбула.

Мешканці зобов'язані носити захисні маски в місцях скупчення людей, у тому числі в супермаркетах, на ринках і робочих місцях.

За станом на 3 квітня в Туреччині зареєстровано понад 20 тисяч випадків захворювання коронавірусом, а число загиблих становить 425. У загальній складності 484 людини повністю одужали після лікування.

Нагадаємо, в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Крім того, Туреччина повністю призупиняє міжнародне авіасполучення, а жителі країни зможуть здійснювати поїздки в інші міста лише з дозволу місцевої влади.

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