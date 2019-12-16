Туреччина не збирається виходити з НАТО - міністр

Позиція Анкари щодо членства в НАТО залишається незмінною, на неї не впливає співпраця з іншими країнами. Про це у столиці Катару заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, говорячи про придбання російських ЗРК С-400 в контексті ролі Туреччини в НАТО, передає Анадолу.

За його словами, Анкара зберігає відданість місії НАТО.

"Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо. Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною", - сказав він.

За словами Акара, Туреччина як надійний і важливий член НАТО продовжить виконувати завдання у складі альянсу.

"Курс на співпрацю з іншими країнами жодним чином не є альтернативою НАТО чи зближенню з ЄС", - заявив він.

.Нагадаємо, що Росія і Туреччина обговорюють підписання нового контракту на поставку додаткової партії З-400. У Російській Федерації розраховують укласти новий контракт до 2020 року.

Також повідомлялося, що Туреччина планує закупити в США ЗРК Patriot. При цьому в Туреччині не готові відмовлятися від російських С-400. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вимоги Вашингтона відмовитися від російських С-400 є обмеженням суверенних прав Анкари.

Раніше комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії і купівлею російських ЗРК.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці листопада, Туреччина почала тестування ЗРК С-400. Зокрема, 25 листопада Туреччина провела випробування зв'язку між С-400 і винищувачами.