ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина не проти закупити комплекси Patriot з США в додаток до С-400 з РФ

Новини » Політика     27.11.2019 - 18:33
Туреччина не проти закупити комплекси Patriot з США в додаток до С-400 з РФ
Фото: Patriot (flickr.com)

Туреччина хоче придбати і російські ЗРК С-400 і американські комплекси Patriot

Туреччина закупить зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot з США в додаток до С-400 з Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, Туреччина може вибудовувати здорові відносини і з Росією, і з США.

"Що стосується побоювання Вашингтона щодо несумісності російського військового обладнання з системами озброєнь, що використовуються країнами-членами НАТО, то цю проблему, з точки зору Анкари, варто вивчити експертам", - додав він.

Відомо, що Туреччина вже це запропонувала США, однак вони, за даними Чавушоглу, відповіли поки відмовою.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявляла, що не відмовиться від зенітно-ракетних комплексів з Росії. Турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами.

Раніше в Конгресі Сполучених Штатів Америки пригрозили Туреччини санкціями, якщо Анкара не відмовиться від поставок російських ЗРК С-400.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Туреччини Ердоган раніше заявив, що Анкара не збирається задовольняти вимоги США і відмовлятися від російських ЗРК С-400 на користь американських систем Patriot. Ердоган підкреслив, що подібні вимоги Вашингтона є обмеженням суверенних прав Анкари.

Туреччина відновила військову операцію в Сирії Туреччина не підтримала план НАТО по захисту Прибалтики від російської загрози
Новини України ТурцияЗРК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся