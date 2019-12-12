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Туреччина не відмовиться від російських С-400 через санкції США

Новини » В світі     12.12.2019 - 09:56
Туреччина не відмовиться від російських С-400 через санкції США
Фото: МЗС Туреччини (з відкритих джерел)

МЗС Туреччини заявив, що причиною санкцій стала зрив планів США щодо Сирії

Туреччина не планує відмовлятися від використання російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 незважаючи на те, що комітет Сенату США схвалив пакет санкцій проти Туреччини. Про це заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Reuters.

Крім цього у Міністерстві закордонних справ Туреччини засудили плани США про введення санкцій. Як йдеться в заяві МЗС, таке рішення пов'язане зі зривом планів США щодо Сирії.

"Анкарі чудово відомі причини підготовки резолюції, що передбачає введення санкцій у відношенні Туреччини у зв'язку операцією "Джерело світу" і контрактом на постачання ЗРК С-400. Справжня причина розробки документа - розчарування певних кіл, пов'язане з нищівним ударом, який завдала Туреччина за проектом, що готувався тривалий час на півночі Сирії", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 11 грудня комітет Сенату Сполучених Штатів Америки щодо закордонних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії і купівлею російських зенітних ракетних комплексів С-400. Далі документ має розглянути Сенат у повному складі.

Раніше глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може заборонити США використовувати дві ключові авіабази "Інджирлік" і "Куречик" в Туреччині, якщо Вашингтон введе санкції за покупку російських С-400.

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