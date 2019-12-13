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Туреччина і Росія близькі до угоди про додаткові постачання С-400

Новини » В світі     13.12.2019 - 13:08
Туреччина і Росія близькі до угоди про додаткові постачання С-400
Ілюстративне фото (mil.ru)

Також планує підписання угоди про спільну розробку елементів для ЗРК

Туреччина близька до укладення угоди з Російською Федерацією про додаткових поставках російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами керівника управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра, підписання угода повинна відбутися найближчим часом.

"Переговори про придбання Туреччиною другого полку С-400 досягли досяжною позначки. Підписання угоди вже не за горами", - сказав Демір.

Також він зазначив, що між країнами планується підписання угоди про спільне виробництво елементів для ЗРК, а також про передачу технологій.

"Після узгодження фінальних деталей ми підпишемо угоду щодо спільного виробництва, або ж спільного виробництва певних елементів у Туреччині", - повідомив представник Туреччини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Росія і Туреччина обговорюють підписання нового контракту на поставку додаткової партії З-400. У Російській Федерації розраховують укласти новий контракт до 2020 року.

Також повідомлялося, що комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії і купівлею російських ЗРК.

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