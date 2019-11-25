ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина проведе тестування російських С-400

Новини » В світі     25.11.2019 - 12:19
Туреччина проведе тестування російських С-400
Фото: російський ЗРК С-400 (з відкритих джерел)

Турецькі військові перевірять зв'язок між ЗРК і винищувачами

Туреччина почала тестувати роботу радіолокаційних систем російських зенитно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в понеділок турецькі військові близько 13:00 почнуть тестування систем ЗРК поблизу Анкари на авіабазі Мюртед. Метою випробувань буде перевірка зв'язку між С-400 і винищувачами.

"Секретаріат оборонної промисловості проведе 25 і 26 листопада в повітряному просторі в районі Анкари навчальні польоти винищувачів F-16 та інших повітряних засобів на різних висотах", - повідомили турецькі військові.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США пригрозив Туреччині введенням санкцій в разі використання ЗРК С-400, придбаних у Російської Федерації. Як повідомили в Держдепі, Туреччині необхідно відмовитися від російських ЗРК для того, щоб налагодити відносини із США, так як Америка вважає російські комплекси загрозою американської національної безпеки.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не буде відмовлятися від російських систем С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США. За його словами, Туреччина купила у Росії ЗРК С-400 для того, щоб використовувати їх. Планується, що турецький персонал продовжить вивчати в Росії використання С-400. При цьому в Туреччині російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами, не буде.

МЗС Туреччини спростувало інформацію про відновлення поромного сполучення з Кримом У Сирії затримали ватажка ІД, причетного до терактів в Європі
Новини України ТурцияЗРКиспытания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся