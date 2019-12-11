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Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини

Новини » Політика     11.12.2019 - 18:53
Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини
Ілюстративне фото (mil.ru)

Тепер документ розгляне Сенат у повному складі

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії та купівлею російських зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави комітету Роберта Менендеса в Twitter.

За його словами, сьогодні комітет американського сенату погодив санкції проти Анкари та її фінансового сектору через військову операцію на північному сході Сирії та купівлю комплексів С-400 в Росії.

Зазначається, що тепер документ передадуть на розгляд Сенату у повному складі, де в нього можуть внести зміни.

Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може заборонити Сполученим Штатами користуватися двома ключовими авіабазами "Інджірлік" і "Куречік", якщо Вашингтон введе санкції за купівлю російских С-400.

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп повідомив, що розглядає можливість введення санкцій проти Туреччини в зв'язку з купівлею російських зенітно-ракетних комплексів С-400. При цьому Трамп додав, що відповідальність за купівлю Анкарою російських ЗРК лежить на попередньому президенті Обамі.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияЗРКСиріяСанкції
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