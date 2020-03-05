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Глава Ради Європи закликав Путіна припинити вогонь у Ідлібі

Новини » В світі     05.03.2020 - 16:38
Глава Ради Європи закликав Путіна припинити вогонь у Ідлібі
Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)

Шарль Мішель обговорив з російським президентом ситуацію в сирійському Ідлібі

Голова Ради Європи Шарль Мішель закликав президента Росії Володимира Путіна припинити атаки в сирійському Ідлібі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Євроради у Twitter.

У розмові з Путіним Мішель зазначив, що конфлікт у Сирії необхідно вирішити політичним шляхом.

"У своєму зверненні до президента Росії Путіна я підкреслив нагальну необхідність стійкого припинення вогню в Ідлібі та політичного рішення на основі переговорів для припинення війни в Сирії", - заявив глава Ради Європи.Глава Ради Європи закликав Путіна припинити вогонь у Ідлібі

Він також повідомив, що ключовим пріоритетом для вирішення ситуації є надання гуманітарної допомоги людям, які постраждалим від обстрілів.

"Страждання сирійського цивільного населення повинні припинитися", - додав Мішель.

Нагадаємо, з 27 лютого в сирійській провінції Ідліб після важких втрат армії Туреччини різко загострилася ситуація. В результаті авіаудару сирійськими урядовими силами, яких підтримує РФ, по сирійському місту Ідліб загинули щонайменше 22 турецьких військових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив Володимира Путіна залишити Туреччину "віч-на-віч" із Сирією.

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