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США виступають за припинення вогню в Ідлібі, - Помпео

Новини » Політика     05.03.2020 - 18:12
США виступають за припинення вогню в Ідлібі, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Вашингтон закликає РФ та Туреччину повернутися до виконання сочинської угоди

Сполучені Штати Америки виступають за припинення вогню в сирійській провінції Ідліб та повернення до виконання досягнутої у 2018 році сочинської угоди. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на зустрічі з журналістами.

Так, держсекретар США закликав Росію та Туреччину, президенти яких сьогодні проводять переговори в Москві, повернутися до виконання угоди, яку було досягнуто у 2018 році в Сочі.

"Президенти Росії та Туреччини проводять сьогодні переговори. Наша позиція полягає в тому, щоб Росія і Туреччина повернулися до дотримання виробленої у 2018 році в Сочі угоди та домовилися про припинення вогню в регіоні", - заявив він.

Помпео зазначив, що Вашингтон допоможе у питанні досягнення зниження рівня насильства в Сирії та не допущення гуманітарної кризи в провінції Ідліб.

"Група наших співробітників спільно з представниками міністерства оборони розглядає питання щодо того, як домогтися зниження рівня насильства і не допустити гуманітарної кризи. У тому районі знаходяться два високопоставлені представники Держдепу, вони працюють над тим, як використовувати американські та європейські ресурси для того, щоб не допустити гуманітарної кризи в Ідлібі та в південних районах Туреччини", - додав держсекретар.

Крім того, Помпео наголосив, що Туреччина має повне право на самооборону.

Нагадаємо, раніше голова Ради Європи Шарль Мішель закликав президента Росії Володимира Путіна припинити атаки в сирійському Ідлібі. У розмові з президентом РФ Мішель зазначив, що конфлікт у Сирії необхідно вирішити політичним шляхом.

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