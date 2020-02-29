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Ердоган попросив Путіна залишити Туреччину "сам на сам" з Сирією

Новини » Політика     29.02.2020 - 14:08
Ердоган попросив Путіна залишити Туреччину "сам на сам" з Сирією
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним 28 лютого

Росія повинна залишити Туреччину "сам на сам" з режимом сирійського президента Башара Асада після загострення в провінції Ідліб. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи сьогодні перед однопартійцями, передає РБК-Україна.

За словами Ердогана, під час вчорашньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним він попросив Москву не втручатися в бої за провінцію Ідліб.

"Вчора я запитав у Путіна, які у вас цілі там? Якщо ви збираєтеся створювати військову базу, то робіть це, але відведіть війська від нас. Я йому сказав, щоб нас залишили сам на сам з режимом", - заявив президент Туреччини.

Також Ердоган наголосив, що військовослужбовці Туреччини знаходяться у Сирії "на запрошення сирійського народу".

"Туреччину в Ідліб запросив народ Сирії. Туреччина не має наміру йти з Сирії, не переконавшись, що всі проблеми вирішені, та доки цього не захоче сирійський народ", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше постійний представник Туреччини в ООН Ферідун Сінірліоглу під час засідання Радбезу ООН пригрозив режиму сирійського президента Башара Асада застосуванням сили через загострення ситуації в провінції Ідліб.

Крім того, постійний представник США в ООН Келлі Крафт зажадала від Росії негайного припинення військової операції в Сирії. Крафт закликала російську авіацію припинити бойові вильоти, а режим Асада повернутися на попередні позиції.

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