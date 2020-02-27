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Ердоган заявив, що ситуація в Ідлібі складається на користь турецької армії

Новини » Політика     27.02.2020 - 18:59
Ердоган заявив, що ситуація в Ідлібі складається на користь турецької армії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

За його словами, "режим Асада повністю припинив би своє існування, якби не мав підтримки РФ"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що події в Ідлібі (Сирія) "складаються на користь турецької армії". Про це повідомляє видання Sabah.

За його словами, "події на північному заході Сирії в Ідлібі зараз розвиваються на користь Туреччини".

Ердоган також зазначив, що "режим Асада повністю припинив би своє існування, якби не мав підтримки Росії".

Раніше, 20 лютого Туреччина почала чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак сирійський президент заявив, що його військові в Сирії не припинять наступ на Ідліб, поки не досягнуть повної перемоги.

Сьогодні вранці турецькі ЗМІ повідомили про загибель військовослужбовців Збройних сил Туреччини на півночі Сирії. Повідомлялося, що в результаті авіаудару по Ідлібу загинули двоє турецьких військових, ще 2 отримали поранення.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив цю інформацію.

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