Туреччина все ж відпустила судно з краденим українським зерном. МЗС терміново викликає посла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Шкодуємо, що російському судну "Жибек Жоли", навантаженому вкраденим українським зерном, було дозволено покинути порт Карасу, незважаючи на пред'явлення турецькій владі доказів кримінальної справи. Посол Туреччини в Києві буде запрошений в МЗС України", - йдеться в повідомленні.

МЗС України викличе турецького посла для того, щоб прояснити цю неприйнятну ситуацію.

Нагадаємо, на початку цього тижня Туреччина затримала у своєму порту російське судно, яке перевозило крадене українське зерно. Пізніше турецька і українська сторони перейшли до консультацій про можливий арешт судна.

Крім того, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти перевірити три кораблі під прапором Росії, які також можуть перевозити крадене зерно.

Однак у середу, 6 липня, вантажне судно під російським прапором "Жибек Жоли" вийшло з турецького порту.