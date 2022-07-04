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Митні органи Туреччини затримали російське судно зі вкраденим українським зерном: почато слідство

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Понеділок 04 липня 2022 17:20
Митні органи Туреччини затримали російське судно зі вкраденим українським зерном: почато слідство Фото: митні органи Туреччини затримали російське судно зі вкраденим українським зерном (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Митні органи Туреччини затримали російське судно зі вкраденим українським зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара для "Укрінформу".

"У нас є повна співпраця (з турецькою стороною, - ред.). Судно зараз стоїть перед входом до порту, воно затримане митними органами Туреччини", - підкреслив Боднар і додав, що подальшу долю корабля вирішуватиме у понеділок група турецьких слідчих.

Боднар висловив сподівання, що "судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності усіх причетних до цієї оборудки".

За його словами, буде проведений спеціальний аналіз цього зерна, яке вивозиться з території України - з тим, щоб взагалі припинити його постачання з території окупованого Криму.

Як відомо, Росія на офіційному рівні краде українське зерно та металопродукцію із окупованих українських територій. Так, згідно з даними "Миротворець SeaKrime", наразі спостерігаються вісім кораблів, які доставляють зерно з окупованих Росією портів безпосередньо до турецьких портів.

Також мародери крадуть українську металопродукцію: корабель РМ3, навантажений металом з заводів Азовсталь та ММК ім. Ілліча у Маріуполі, зробив вже три рейси до Ростову, поставляючи туди крадене.

Своєю чергою, компанія "Метінвест" звернулась до Офісу генерального прокурора з проханням порушити карну справу по факту грабунку, а також звернулася до міжнародних партнерів та операторів морських портів, у тому числі турецьких, з проханням не купувати крадену продукцію, а відразу повідомляти компанію.

Як заявила директор з правового забезпечення компанії Світлана Романова, викрадення української продукції Росією є воєнним злочином, за яке передбачене покарання за нормами Міжнародного кримінального суду.

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