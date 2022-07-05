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Україна просить Туреччину перевірити ще три російські кораблі з зерном

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 23:15
Україна просить Туреччину перевірити ще три російські кораблі з зерном Фото: Україна просить Туреччину перевірити російські кораблі з зерном (Міноборони РФ)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти перевірити три кораблі під прапором Росії. В Києві вважають, що ці російські судна вивезли зерно з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генеральна прокуратура України звернулася до міністерства юстиції Туреччини з проханням провести розслідування та надати докази щодо трьох суден, які, як вона підозрює, були причетні до транспортування зерна, вкраденого з нещодавно окупованих українських територій. Зокрема у Херсонській області.

У листі говориться, що кораблі вирушили з головного зернового терміналу Криму в Севастополі в квітні та травні та вимагали від Анкари отримати документи про їхній вантаж і прибуття в турецькі порти.

Згідно з базою даних судноплавства Equasis, усі три великі кораблі "Михайло Ненашев", "Матрос Позиніч" і "Матрос Кошка" належать дочірній компанії російської державної компанії, яка знаходиться під санкціями Заходу під назвою "Об’єднана суднобудівна корпорація". Російська компанія не відповіла на запит про коментар.

Якщо буде встановлено, що Об’єднана суднобудівна корпорація транспортувала зерно з нещодавно окупованої території України, це доповнить нові докази причетності російських державних структур до експорту крадених товарів.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині затримали російське судно зі вкраденим українським зерном.

Зараз тривають міжвідомчі консультації по тому, як задовольнити вимогу від Генеральної прокуратури про те, щоб це судно заарештували.

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