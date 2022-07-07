Турция все же отпустила судно с краденым украинским зерном. МИД срочно вызывает посла

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Сожалеем, что российское судно "Жибек жолы", нагруженное украденным украинским зерном, было разрешено покинуть порт Карасу, несмотря на предъявление турецким властям доказательств уголовного дела. Посол Турции в Киеве будет приглашен в МИД Украины", - говорится в сообщении.

МИД Украины вызовет турецкого посла для того, чтобы прояснить эту неприемлемую ситуацию.

Напомним, в начале этой недели Турция задержала в своем порту российское судно, которое перевозило краденное украинское зерно. Позже турецкая и украинская стороны перешли к консультациям о возможном аресте судна.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые также могут перевозить краденое зерно.

Однако в среду, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы" вышло из турецкого порта.