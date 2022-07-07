ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция все же отпустила судно с краденым украинским зерном. МИД срочно вызывает посла

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 12:37
Турция все же отпустила судно с краденым украинским зерном. МИД срочно вызывает посла Фото: МИД Украины срочно вызывает посла Турции, чтобы обсудить ситуацию с российским судном (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Российскому судну "Жибек жолы", нагруженному краденным украинским зерном, разрешили покинуть турецкий порт, несмотря на предъявление Украиной доказательств уголовного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

МИД Украины вызовет турецкого посла для того, чтобы прояснить эту неприемлемую ситуацию.

"Сожалеем, что российское судно "Жибек жолы", нагруженное украденным украинским зерном, было разрешено покинуть порт Карасу, несмотря на предъявление турецким властям доказательств уголовного дела. Посол Турции в Киеве будет приглашен в МИД Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале этой недели Турция задержала в своем порту российское судно, которое перевозило краденное украинское зерно. Позже турецкая и украинская стороны перешли к консультациям о возможном аресте судна.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые также могут перевозить краденое зерно.

Однако в среду, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы" вышло из турецкого порта.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Турция Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Валентин Бадрак: Без мощных поставок оружия эта война может длиться годами