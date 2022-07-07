Порт Туреччини покинув корабель з краденим українським зерном

У середу пізно ввечері, 6 липня, вантажне судно під російським прапором "Жибек Жоли", яке перевозить вкрадене українське зерно, вийшло з турецького північно-західного порту Карасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Міністерство закордонних справ Росії відкидало повідомлення про затримання судна турецькою владою.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що у Туреччині затримали російське судно з вкраденим українським зерном.

Пізніше почалися міжвідомчі консультації щодо задоволення вимоги від Генеральної прокуратури про те, щоб це судно заарештували.

Крім того, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти перевірити три кораблі під прапором Росії, які можуть перевозити крадене зерно.