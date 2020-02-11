Туреччина нейтралізувала понад 50 солдатів армії Асада в Ідлібі

Збройні сили Туреччини нанесли удари по армії сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб та нейтралізували 51 солдата. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони Туреччини.

За інформацією відомства, також були знищені два танки, зенітна установка і склад боєприпасів військ Асада, захоплений ще один танк.

Операція була проведена в рамках заходів у відповідь на обстріл турецьких військових з боку сил Асада в Ідлібі.

Нагадаємо, 10 лютого сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті обстрілу загинули п'ять військових, у зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

Збройні сили Туреччини заявили про нанесення ударів по 115 цілям армії сирійського президента Башара Асада у відповідь на обстріл своїх військових в провінції Ідліб на півночі Сирії.

Також повідомлялося, що Туреччина збереже військову присутність в сирійському місті Ідліб і планує відповісти на будь-які дії, що порушують норми міжнародного права.

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що США і Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада і російського контингенту проти мирних поселень і міжнародних спостерігачів в Ідлібі.