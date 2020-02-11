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Помпео: США й Туреччина готують відповідь на атаки Асада та РФ

Новини » Політика     11.02.2020 - 19:21
Помпео: США й Туреччина готують відповідь на атаки Асада та РФ
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Посол Джеймс Джеффрі вже відбув в Анкару, "щоб узгодити кроки у відповідь"

Сполучені Штати Америки (США) та Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада й російського контингенту проти мирних поселень та міжнародних спостерігачів в Ідлібі (Сирія). Про це написав державний секретар США Майкл Помпео у своєму Twitter.

Він нагадав, що спеціальний представник США по Сирії посол Джеймс Джеффрі вже відбув в Анкару, "щоб узгодити кроки у відповідь".

"Ми стоїмо поруч з Туреччиною, нашим союзником по НАТО", - зазначив Помпео і висловив співчуття сім'ям солдатів, загиблих під час учорашньої атаки в Ідлібі.

Нагадаємо, 10 лютого сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті обстрілу загинули п'ятеро військових, у зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

Збройні сили Туреччини заявили про нанесення ударів 115 цілям армії сирійського президента Башара Асада у відповідь на обстріл своїх військових в провінції Ідліб на півночі Сирії.

Також повідомлялося, що Туреччина збереже військову присутність в сирійському місті Ідліб і планує відповісти на будь-які дії, що порушують норми міжнародного права.

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