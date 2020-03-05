Туреччина направила тисячу спецназівців на кордон з Грецією через біженців

Ілюстративне фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Туреччина намагається запобігти повернення біженців на свою територію

Туреччина планує направити тисячу поліцейських спецпризначення на кордон з Грецією через кризи з біженцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, такі заходи покликані запобігти повернення біженців, які покинули турецьку територію.

"Ми залучаємо тисячу поліцейських спеціальних операцій до всієї прикордонної системі Меріча (прикордонна зона з Грецією - ред.), повністю обладнаної, щоб запобігти відкат", - повідомив Сойлу.

Також глава турецького МВС зазначив, що грецька влада поранили 164 мігранта.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Греція призупинила на місяць розгляд прохань про притулок для біженців з Сирії. Як зазначили місцеві влади, ситуація з мігрантами на кордоні з Туреччиною загрожує національній безпеці Греції.

Також повідомлялося, що на кордоні між Грецією і Туреччиною знаходиться близько 75 тис. мігрантів. У зв'язку з напливом мігрантів на грецькій кордоні з Туреччиною Європейський союз запустив механізм цивільного захисту.