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Туреччина різко розкритикувала рішення Греції блокувати прийняття біженців

Новини » Політика     04.03.2020 - 01:45
Туреччина різко розкритикувала рішення Греції блокувати прийняття біженців
Ілюстративне фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Сойлу назвав таке рішення ганебним і протиправным

Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу назвав "ганебним і протиправним" рішення Греції призупинити на місяць розгляд прохань про притулок для біженців з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Глава відомства нагадав, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців охарактеризувало дії Афін як ті, що суперечать Женевській конвенції "Про статус біженців" та нормам європейського права у сфері міграції та притулку.

"Це ганебне рішення абсолютно протиправне", - заявив Сойлу.

Десятки тисяч мігрантів з Туреччини в останні дні перетнули прикордонну з Грецією річку Меріч в надії потрапити в країни Європи. Сили безпеки Греції час від часу застосовують сльозогінний газ і водомети для розгону мігрантів.

Раніше в Греції заявили, що ситуація з мігрантами на кордоні з Туреччиною загрожує національній безпеці країни.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з напливом мігрантів на грецькій кордоні з Туреччиною Європейський союз запустив механізм цивільного захисту.

Також повідомлялося, що уряд Греції направив військові кораблі до островів в Егейському морі для посилення охорони державного кордону від мігрантів.

ЄС запустив захисний механізм у зв'язку з міграційною кризою на кордоні Греції Ердоган і Меркель обговорили розподіл відповідальності за біженців
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