Турция направила тысячу спецназовцев на границу с Грецией из-за беженцев

Иллюстративное фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Турция пытается предотвратить возвращение беженцев на свою территорию

Турция планирует направить тысячу полицейских спецназначения на границу с Грецией из-за кризиса с беженцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, такие меры призваны предотвратить возвращение беженцев, которые покинули турецкую территорию.

"Мы привлекаем тысячу полицейских специальных операций ко всей пограничной системе Мерича (пограничная зона с Грецией - ред.), полностью оборудованной, чтобы предотвратить откат", - сообщил Сойлу.

Также глава турецкого МВД отметил, что греческие власти ранили 164 мигранта.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Греция приостановила на месяц рассмотрение прошений об убежище для беженцев из Сирии. Как отметили местные власти, ситуация с мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции.

Также сообщалось, что на границе между Грецией и Турцией находится около 75 тыс. мигрантов. В связи с наплывом мигрантов на греческой границе с Турцией Европейский союз запустил механизм гражданской защиты.