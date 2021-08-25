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Туреччина почала виведення своїх військових з Афганістану

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Анкара, Середа 25 серпня 2021 21:17
Туреччина почала виведення своїх військових з Афганістану Фото: Туреччина почала виведення військових з Афганістану (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Туреччина почала виведення своїх військових з Афганістану. Цьому рішенню передували переговори і оцінка ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Туреччини.

"Були проведені переговори і оцінка поточної ситуації і умов, що створилися, і розпочато евакуацію турецьких військових", - йдеться в повідомленні військового відомства.

Там зазначили, що турецькі військові повертаються на батьківщину з гордістю, виконавши свій обов'язок в Афганістані. Вони перебували в країні з 2002 року в рамках мандата ООН і НАТО, а також двосторонніх угод.

У Міноборони нагадали, що після оголошення США і НАТО про виведення своїх військових з Афганістану, Туреччина заявляла про готовність зберегти свою присутність в аеропорту Кабула для забезпечення безпеки повітряної гавані.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність співпрацювати з представниками радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані.

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