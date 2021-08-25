Туреччина почала виведення своїх військових з Афганістану. Цьому рішенню передували переговори і оцінка ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Туреччини .

"Були проведені переговори і оцінка поточної ситуації і умов, що створилися, і розпочато евакуацію турецьких військових", - йдеться в повідомленні військового відомства.

Там зазначили, що турецькі військові повертаються на батьківщину з гордістю, виконавши свій обов'язок в Афганістані. Вони перебували в країні з 2002 року в рамках мандата ООН і НАТО, а також двосторонніх угод.

У Міноборони нагадали, що після оголошення США і НАТО про виведення своїх військових з Афганістану, Туреччина заявляла про готовність зберегти свою присутність в аеропорту Кабула для забезпечення безпеки повітряної гавані.