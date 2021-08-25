ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Турция начала вывод своих военных из Афганистана

Новина українською →
Анкара, Среда 25 августа 2021 21:17
Турция начала вывод своих военных из Афганистана Фото: Турция начала вывод военных из Афганистана (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Турция начала вывод своих военных из Афганистана. Этому решению предшествовали переговоры и оценка ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

"Были проведены переговоры и оценка текущей ситуации и создавшихся условий, и начата эвакуация турецких военных", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что турецкие военные возвращаются на родину с гордостью, выполнив свой долг в Афганистане. Они находились в стране с 2002 года в рамках мандата ООН и НАТО, а также двусторонних соглашений.

В Минобороны напомнили, что после объявления США и НАТО о выводе своих военных из Афганистана, Турция заявляла о готовности сохранить свое присутствие в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с представителями радикального движения "Талибан", захватившими власть в Афганистане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Афганистан Кабул
NEWS
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий