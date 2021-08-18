Туреччина відкрита для співпраці з талібами, - Ердоган
Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна відкрита для співпраці з представниками "Талібану", які захопили владу в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
"Ми готові до всіх видів співпраці, щоб зберегти мир для афганського народу, забезпечити благополуччя турецьких громадян, що живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави", - заявив він.
Турецький лідер додав, що Туреччина вітає "помірні" заяви талібів.