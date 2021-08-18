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Туреччина відкрита для співпраці з талібами, - Ердоган

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Туреччина, Середа 18 серпня 2021 22:07
Туреччина відкрита для співпраці з талібами, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна відкрита для співпраці з представниками "Талібану", які захопили владу в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Ми готові до всіх видів співпраці, щоб зберегти мир для афганського народу, забезпечити благополуччя турецьких громадян, що живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави", - заявив він.

Турецький лідер додав, що Туреччина вітає "помірні" заяви талібів.

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