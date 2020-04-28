Парламент Франції розгляне послаблення жорсткого карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада планує пом'якшити карантинні обмеження з 11 травня

Сьогодні, 28 квітня, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп представить стратегію виходу країни з карантину, запровадженого через коронавірус, після чого парламент розпочне голосування за урядовий план. Про це повідомляє Linternaute.

Як повідомляється, влада планує пом'якшити карантинні обмеження з 11 травня, однак суворі вимоги не планують скасовувати до кінця надзвичайного стану, який може бути продовжений ще на два місяці. Як зазначається, він дає виняткові повноваження уряду, рішення якого не будуть потребувати згоди парламенту.

Крім того, за цим планом уряд планує зосередитись на ізоляції хворих і масовому тестуванні населення. Він також передбачає пропозиції щодо можливого посилення карантину, дозволу прем'єр-міністру регулювати використання транспорту та забороні безхатченкам покидати будинки соціальної опіки.

Нагадаємо, у Франції загальна кількість летальних випадків від коронавірусу становить 23 293, з них 437 були зафіксовані за минулу добу. Наразі в країні кількість госпіталізованих складає 28 055, а в реанімації перебуває 4608 пацієнтів.