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У Туреччини є другий аудіозапис вбивства Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 13:47
У Туреччини є другий аудіозапис вбивства Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

У турецьких слідчих є докази вбивства журналіста і ще один аудіозапис

У Туреччини є ще один аудіозапис вбивства журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hürriyet Daily News.

Як повідомляє видання, у турецьких слідчих є докази вбивства журналіста і ще один аудіозапис. Офіційних підтверджень цьому поки немає.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що співробітник розвідувальної служби Саудівської Аравії був шокований почутим на аудіозаписі вбивства журналіста. Співробітник розвідслужби королівства після почутого сказав, що "у злочинця, швидше за все, героїнова залежність, тому що на таке здатна тільки така людина".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.

До цього радник президента Туреччини Ясін Актай заявив, що команда, яка вбила відомого опозиційного журналіста Саудівської Аравії, розчленувала його тіло, а потім розчинила в кислоті.

Відзначимо, співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства в Стамбулі журналіста, зокрема, для цього вони підібрали схожу на нього людину, яка гуляла у день вбивства по місту.

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