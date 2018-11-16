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У Турции есть вторая аудиозапись убийства Хашкаджи

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 13:47
У Турции есть вторая аудиозапись убийства Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

У турецких следователей есть доказательства убийства журналиста и еще одна аудиозапись

У Турции есть еще одна аудиозапись убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hürriyet Daily News.

Как сообщает издание, у турецких следователей есть доказательства убийства журналиста и еще одна аудиозапись. Официальных подтверждений этому пока нет. 

Отметим, ранее сообщалось, что сотрудник разведывательной службы Саудовской Аравии был шокирован услышанным на аудиозаписи убийства журналиста. Сотрудник разведслужбы королевства после услышанного сказал, что "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве  Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. 

До этого советник президента Турции Ясин Актай заявил, что команда, которая убила известного оппозиционного журналиста Саудовской Аравии, расчленила его тело, а затем растворила в кислоте. 

Отметим, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста, в частности, для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

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