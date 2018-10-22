Турецькі спецслужби запідозрили саудівців у спробі створити двійника загиблого Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Спочатку співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства журналіста

Співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства в Стамбулі журналіста Джамаля Хашкаджі, зокрема, для цього вони підібрали схожого на нього людини, який гуляв у день вбивства по місту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Телекомпанія повідомляє, що турецькі спецслужби з'ясували, що в день зникнення Хашкаджи\і з консульства вийшов чоловік, який був одягнений точно так само. Він гуляв по місту і потрапив на камери зовнішнього спостереження в самому центрі Стамбула.

Повідомляється, що чоловік, якого впізнали як співробітника спецслужб Саудівської Аравії Мустафу аль-Мадані, був у тому ж костюмі, що й Хашкаджі, носив фальшиву бороду і окуляри.

Як припустили турецькі служби, схожий вік і зростання повинні були змусити спостерігачів повірити, що журналіст дійсно залишив консульство цілим і неушкодженим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джамаль Хашкаджі намагався протидіяти владі Саудівської Аравії, яка проводить інформаційну компанію проти інакомислячих у Twitter.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Саудівська Аравія визнала смерть Хашкаджі у своєму консульстві. Саудівський король відправив у відставку заступника голови служби загальної розвідки Ахмеда Асір. При цьому спочатку влада Саудівської Аравії стверджували, що автор Washington Post, який ходив у консульство за документами, вирішив всі свої питання і вийшов на вулицю.

Також варто відзначити, що в Саудівській Аравії заявили, що Хашкаджі помер від задушливого захоплення ззаду. Влада Саудівської Аравії вважає, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашкаджі помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.