У Сирії бойовики намагалися скинути ватажка ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді

Фото: Абу Бакр аль-Багдаді (wikipedia.org)

Між іноземними бойовиками і охоронцями ватажка ІДІЛ сталося зіткнення

У Сирії в січні іноземні бойовики здійснили невдалу спробу скинути ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian з посиланням на джерело в місцевій розвідці.

Як зазначається, це сталася 10 січня в селі недалеко від сирійського міста Хаджин в долині річки Євфрат. Між іноземними бойовиками і охоронцями ватажка ІДІЛ сталося зіткнення. Організатори після зіткнення втекли.

Терористичне угрупування запропонувало нагороду за голову головного змовника проти аль-Багдаді. Абу Бакр аль-Багдаді в результаті атаки не постраждав.

Нагадаємо, президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про готовність країни вести боротьбу з "Ісламською державою" замість США.

Зазначимо, 21 січня президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.