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США координували з Анкарою операцію проти ІД в Сирії

Новини » Політика    27.10.2019 - 12:24
США координували з Анкарою операцію проти ІД в Сирії
Ілюстративне фото (flickr.com The U.S. Army)

В ході операції, ймовірно, був ліквідований ватажок ІД

Сполучені Штати Америки обмінялися розвідданими з Туреччиною перед початком військової операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

Як повідомляється, американські військові координували з Анкарою військову операцію в сирійській провінції Ідліб, в ході якої, ймовірно, був вбитий лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді.

"Напередодні операції США в Ідлібі вчора вночі стався обмін інформацією між нашими військовими, дії були також скоординовані", - йдеться в поширеній заяві відомства.

США координували з Анкарою операцію проти ІД в Сирії

Нагадаємо, сьогодні вранці американскі ЗМІ повідомили, що в ході спецоперації США в сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. Наразі інформація про вбивство аль-Багдаді офіційно не підтверджена.

Крім того, в Білому домі оголосили, що 27 жовтня о 15:00 за київським часом американський президент Дональд Трамп зробить важливу заяву. Можливо, майбутня заява Трампа пов'язаня з інформацією про ліквідацію аль-Багдаді.

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