Україна перевіряє походження вугілля, яке перевозило затонуле в Чорному морі судно

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, наразі є обгрунтовані підозри, що були спроби вивозити вугілля не тільки до Туреччини

Україна перевіряє походження вугілля, яке перевозило затонуле в Чорному морі вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, наразі відомо про спроби РФ змішувати вугілля з окупованих територій і російське і вивозити його до Туреччини.

"Стосовно походження вугілля - ми це перевіряємо. Ми знаємо про російські спроби змішувати вугілля з окупованих територій і російське і його вивозити не тільки до Туреччини. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб зробити відповідне розслідування і не тільки стосовно цього. А також з деякими іншими країнами", - сказав він.

За словами Клімкіна, наразі є обгрунтовані підозри, що були спроби вивозити вугілля не тільки до Туреччини.

"Це для нас дуже принципове питання. У нас є інформація, що були російські спроби вивозити таке міксоване змішане вугілля і до деяких європейських країни", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинуло 6 осіб. На борту перебували 11 громадян України, четверо з них загинули.