Ціни на нафту знизилися на 1% на тлі високих обсягів видобутку в США

Ілюстративне фото (OilNow)

Ринок також стримано відреагував на переговори Вашингтона і Пекіна, які не дали явних сигналів про завершення торгового спору

Ціни на нафту знизилися приблизно на один відсоток у четвер, 10 січня, на тлі збереження високих обсягів виробництва в Сполучених Штатах Америки і стриманої реакції ринку на переговори Вашингтона і Пекіна, які не дали явних сигналів про завершення торгового спору двох країн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

На 8:15 за Києвом нафта Brent подешевшала на 1,03 відсотка до 60,81 доларів, а сорт WTI - на 1,20 відсотка 51,73 долар.

Зазначено також, що на попередній сесії Brent і WTI зросли приблизно на 5% на тлі надій на швидке врегулювання торгового конфлікту США та Китаю, проте в четвер оптимізм ослаб через недостатню кількість деталей переговорів двох країн.

Додамо також, за даними Управління енергетичної інформації, обсяг видобутку нафти в США на тижні, що завершився 4 січня, залишився на рекордному рівні у 11,7 мільйона барелів на добу, що спровокувало зростання запасів пального.

Зокрема, запаси бензину в США за тиждень виросли на 8,1 мільйона барелів до 248,1 мільйона - максимально з грудня 2016 року, а запаси дистилятів - на 10,6 мільйона барелів до 140,04 мільйона.

Нагадаємо, Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку жовтня минулого року ціна північноморську нафту марки Brent піднімалася вище позначки 86 доларів за барель, але до кінця грудня впала до 52 доларів.

Додамо, в Міністерстві торгівлі КНР заявили, що в ході переговорів Китай і США створили основу для завершення торгової війни.