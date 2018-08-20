У Туреччині обстріляли пост безпеки біля посольства США

Новини Надзвичайні події 20.08.2018 - 09:30
Фото: місце події (twitter.com ragipsoylu)
Фото: місце події (twitter.com ragipsoylu)

Постраждалих в результаті інциденту немає

В Анкарі (Туреччина) сьогодні вранці, 20 серпня, невідомі обстріляли пост безпеки біля посольства Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє The Associated Press.

Як повідомляється, невідомі стріляли на ходу із автомобіля по посту безпеки біля воріт американського посольства в Анкарі. Поліція шукає автомобіль.

Наголошується, що постраждалих в інциденті немає.

У Туреччині обстріляли пост безпеки біля посольства СШАФото: місце події (twitter.com ragipsoylu)

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив, що проти Туреччини можуть посилити санкції у разі, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу.

Зазначимо, Ендрю Бренсон утримується під арештом за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту і підтримці тероризму. Туреччина звинувачує Брансона в шпигунстві і спробі повалення влади. 15 серпня чергове прохання захисту про звільнення пастора з-під домашнього арешту було відхилено судом.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  обстрел,  Турция,  посольство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС