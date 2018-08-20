У Туреччині обстріляли пост безпеки біля посольства США

Постраждалих в результаті інциденту немає

В Анкарі (Туреччина) сьогодні вранці, 20 серпня, невідомі обстріляли пост безпеки біля посольства Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє The Associated Press.

Як повідомляється, невідомі стріляли на ходу із автомобіля по посту безпеки біля воріт американського посольства в Анкарі. Поліція шукає автомобіль.

Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.



You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 20, 2018

Наголошується, що постраждалих в інциденті немає.

Фото: місце події (twitter.com ragipsoylu)

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив, що проти Туреччини можуть посилити санкції у разі, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу.

Зазначимо, Ендрю Бренсон утримується під арештом за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту і підтримці тероризму. Туреччина звинувачує Брансона в шпигунстві і спробі повалення влади. 15 серпня чергове прохання захисту про звільнення пастора з-під домашнього арешту було відхилено судом.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона.