Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстро
Маффины с курицей - это питательное и одновременно легкое блюдо, которое прекрасно подходит и не вредит фигуре. Благодаря простому рецепту они станут идеальным вариантом для полезного перекуса или сытного завтрака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.
Маффины с курицей: легкий рецепт
Ингредиенты (на 6 маффинов):
- куриное филе - примерно 120-180 г
- твердый сыр - 50-80 г
- болгарский перец
- цветная капуста - 100 г
- яйца - 4 шт.
- соль, перец, специи - по вкусу
- немного оливкового масла для смазывания формочек
Способ приготовления
Болгарский перец, сыр и курицу нарежьте кубиками. Цветную капусту разберите на мелкие соцветия.
В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и специи.
Форму для кексов смажьте маслом и в каждую выложите два кусочка курицы, сыра, болгарского перца и цветной капусты. Залейте все яичной смесью.
Приготовление маффинов с курицей (фото: кадр из видео)
Разогрейте духовку до 180 °C, выпекайте 20 минут, пока маффины не поднимутся.
По словам эксперта, такими маффинами можно завтракать, обедать, ужинать или брать с собой на перекус.
Маффины с курицей (фото: кадр из видео)
