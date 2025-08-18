ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстро

Понедельник 18 августа 2025 09:25
UA EN RU
Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстро Рецепт вкусных маффинов с курицей (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

Маффины с курицей - это питательное и одновременно легкое блюдо, которое прекрасно подходит и не вредит фигуре. Благодаря простому рецепту они станут идеальным вариантом для полезного перекуса или сытного завтрака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.

Маффины с курицей: легкий рецепт

Ингредиенты (на 6 маффинов):

  • куриное филе - примерно 120-180 г
  • твердый сыр - 50-80 г
  • болгарский перец
  • цветная капуста - 100 г
  • яйца - 4 шт.
  • соль, перец, специи - по вкусу
  • немного оливкового масла для смазывания формочек

Способ приготовления

Болгарский перец, сыр и курицу нарежьте кубиками. Цветную капусту разберите на мелкие соцветия.

В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и специи.

Форму для кексов смажьте маслом и в каждую выложите два кусочка курицы, сыра, болгарского перца и цветной капусты. Залейте все яичной смесью.

Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстроПриготовление маффинов с курицей (фото: кадр из видео)

Разогрейте духовку до 180 °C, выпекайте 20 минут, пока маффины не поднимутся.

По словам эксперта, такими маффинами можно завтракать, обедать, ужинать или брать с собой на перекус.

Тренер поделился рецептом полезных маффинов: готовятся очень быстроМаффины с курицей (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Здоровая еда
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия