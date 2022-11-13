Количество раненых в результате взрыва в Стамбуле резко увеличилось

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber , об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

"На данный момент известно, что произошел террористический акт в результате подрыва взрывчатки злоумышленником, который, по нашим оценкам, является женщиной. Мы потеряли 6 человек, 4 из них - на месте происшествия. У нас 81 раненый, двое из них в тяжелом состоянии", - рассказал Октай.

По его словам, Турция найдет виновника происшествия "даже если он отправится на другой конец света" и тот, кто стоит за организацией теракта, будет привлечен к ответственности.