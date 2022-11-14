Виновник теракта в Стамбуле задержан, - МВД Турции

Виновник теракта в центре Стамбула задержан. В результате взрыва шесть человек погибли и 81 получили ранения.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает РБК-Украина , ссылаясь на Anadolu agency .

"Человек, оставивший бомбу, которая вызвала взрыв в воскресенье, на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован полицией", - говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что было известно о шести погибших и 53 раненых в результате происшествия.

Позже стало известно, что в результате взрыва ранения разной степени тяжести получили более 80 человек.

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